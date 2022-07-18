Red Bull Formulaz, Ardeşen’de fırtına gibi esti

Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuruyla Karadeniz’in geleneği haline gelen ve sadece Türkiye’de değil dünyada da bilinen bir festival haline dönüşen tahta arabaların yarışı Red Bull Formulaz, on üçüncü kez Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde yapıldı.

Rize’nin ev sahipliği yaptığı, Anadolu’nun en eğlenceli ve en maceralı organizasyonlarından biri olan Red Bull Formulaz’ı binlerce kişi yerinden takip etti. Günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. Red Bull Formulaz etkinliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Fındıklı Kaymakamı Eyup Gürdal, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Alay Komutanı Hakan Dedebağı ve Rizespor Başkanı İbrahim Turgut katılım gösterdi.

Türkiye’nin en hızlıları belli oldu

Rize’nin büyüleyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken, fren, motor ya da demir parçanın bulunmadığı tahta araçların yarıştığı organizasyonda yalnızca yarışanlar değil, izleyenler de heyecan dolu anlar yaşadı. Red Bull Formulaz’da kadınlar kategorisinde Leyla Çukur, erkekler kategorisinde ise üst üste ikinci kez Fatih Çukur birinci olmayı başardı. Tasarım ödülünün sahibi ise Turan Selimoğlu oldu. Red Bull Formulaz’la ilgili detaylı bilgilere RedBull.com/formulaz adresinden ulaşılabiliyor.

En keyif aldığım yarışlardan oldu

Üst üste ikinci kez Red Bull Formulaz'da birinci olan Fatih Çukur, çok mutlu olduğunu ifade etti. Çukur, ‘‘Geçen sene de birinci olmuştum, bu sene de nasip oldu. Geçen seneye göre bu sene inanılmaz zor geçti. Arabalar mı daha iyiydi, yarışmacılar mı daha iyiydi bilmiyorum ama büyük keyif aldım.13’üncü düzenleniyor ama en keyif aldığım sene oldu. Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık. İlk yarıştan itibaren katılıyorum. Böyle bir organizasyon için Red Bull’a çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Çocukluğum tahta arabalarla geçti

Kadınlar kategorisinde birinci olan Leyla Çukur ise ‘‘Geçen sene ikinci olmuştum. Çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğum tahta arabalarla geçti. Hem yaptım hem de yarıştım. Böyle bir organizasyon olduğu için de çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.