Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu arıyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele etmeye devam ediyor. Elemeler sonrası play-off turuna kalan 64 takımın mücadelesi nefesleri kesti. Bu turu geçmeyi başaran 8 takım, 27 Aralık’ta çevrim içi gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Red Bull Flick Türkiye Finali Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy ve Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin sunumlarıyla Twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick’te final zamanı geldi. Oyunseverlerin, köklü oyunu CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te play-off turu büyük heyecana sahne oldu. 64 takımın karşılaştığı play-off turu sonunda final bileti almayı başaran 8 takım, 27 Aralık Pazar günü çevrim içi gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele edecek. Oyunseverler pazar günü saat 17.00’de başlayacak final heyecanını, Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy ve Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin sunumlarıyla twitch.tv/redbulltr adresinden canlı olarak izleyebilecek.

Nefesleri kesen play-off turunu geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlarsa şöyle:

Unluck0

THORAJ

REALENAYI2

Snake's Son

Finger Tappers

Nosferatu

2Nuub

Istanbul WildCats

4.024 oyuncu mücadele etti

Red Bull Flick; CS:GO’da takım arkadaşıyla beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi şubat ayında Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen çevrim içi elemelerde toplam 2012 takım mücadele etti. Elemelerde başarılı olan 64 takım ise play-off turuna yükseldi. Çevrim içi gerçekleştirilen play off turunda takım oyunu ve tecrübesiyle fark yaratan 8 takım 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele edecek.