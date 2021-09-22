Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick’te 2021 sezonundaki kıyasıya rekabet başladı. 8 yeni haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla gelecek şampiyonunu arayan Red Bull Flick’le bu sene toplamda 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 eleme oynanacak. Elemelerden başarıyla ayrılacak 16 takımın Play-Off turuna kalacağı turnuvada final 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kazananların, Red Bull Flick Helsinki Invitational’a katılma hakkı kazanacakları ve detayların RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabildiği turnuvayı, ilk şampiyonlar (Red Bull Flick 2019) Can ‘cizzx’ Pars ve Mini’nden dinledik.

1)- Tüm dünyadaki ilk Red Bull Flick Şampiyonusunuz. 2019 yılında Red Bull Flick’te şampiyon olduktan sonra kariyeriniz nasıl şekillendi?

Can: 2019 yılında Red Bull Flick şampiyonu olmak bir kenara tüm dünyadaki ilk Red Bull Flick şampiyonu olmak bambaşka bir his. Kariyerimin prime döneminde o başarıyı yakaladım. O sene içinde bir Türkiye şampiyonluğu daha elde etmiştik. O sene kesinlikle kariyerimin en büyüleyici senesiydi.

Mini: İlk Red Bull Flick Turnuvasını kazanmak mutluluk verici. Red Bull Flick sayesinde kariyerimde ilk defa 2v2 turnuva deneyimleme şansı buldum ve başarımız sayesinde daha geniş bir kitleye ulaştığımızı düşünüyorum.

2)- Red Bull Flick: TurkNet Invitational'da şampiyonlar karşı karşıya geliyor. Turnuvada hedefin nedir?

Can: 2020’de bambaşka bir format vardı karşımızda, şaşkındık. Ne kadar oynasak da daha çok şanslı olan, momentumu daha çok yakalayan kazanıyordu. Bizim de gücümüz yarı finale kadar yetti. Üzücü çünkü Red Bull Flick’te yenilmiyordum. İsmim Red Bull ile birleşmişti. Dolayısıyla bu büyük bir şok etkisi yarattı bende. O sene de kupayı almayı çok istiyordum fakat olmadı. 2021 yılında da takım arkadaşım Cyber ile tabii ki varım. Herkese bol şans diliyorum.

Mini: Açıkçası 2v2'ye dair özel bir hazırlık yapmadım. Ama tabii ki bu süreç içerisinde bireysel antrenmanlarıma devam ettiğim için bu turnuva bazında da yararlarını gördüm.

3)- Peki Red Bull Flick’in bu seneki “yükseliş” konseptini ve haritaları nasıl buldun?

Can: Yükseliş konsepti ve haritalar acayip düşünülmüş ve tasarlanmış. Bu çok ortada. Ben çok beğendim. Özellikle hoşuma giden de Red Bull her sene beklentinin üstünde bir konseptle bizle buluşuyor bize de zevkini çıkarmak kalıyor.

Mini: Turnuva için hazırlanan konsept haritaları beğendim. Tasarım ve oynanış bakımından güzeller. Haritalar biz oyuncular için de çok eğlenceli geçiyor.

4)- Senin kariyer planında Valorant’ta yer almak var mı?

Can: Öyle bir planım yok. CSGO için doğmuşum. Her şeyimi bu oyun için feda ettim ve daha sadece 20 yaşındayım. Bu yolun sonuna kadar gideceğim.

5)- Red Bull espora büyük destek veriyor ve her sene çok önemli turnuvalar düzenliyor. Bu desteğin gaming dünyasına katkısı hakkında neler söylersin?

Can: Red Bull’un elinde büyüdüm. Her sene hem büyük turnuvalarla hem üstüne ekleyerek hem de mükemmel fikirlerle seneye damgasını vuruyorlar. Sadece mükemmel demek uygun olur.

Mini: Büyük markaların espor sektörünü destekliyor olması çok güzel. Türkiye'deki sektör gelişimi için de önemli. Bu sayede farklı kitlelere de ulaşma şansımız oluyor. Düzenlenen organizasyonlar kariyerini espor yönünde ilerletmek isteyen kardeşlerimizin de bu heyecana dahil olmasını sağlıyor.

6)- Red Bull Flick’te bu sene ilk defa Dünya Finali, Helsinki’de bir Invitational turnuva olarak yapılacak. Red Bull Flick’in tüm dünyada yapılan bir format olması ve Dünya Finali’nin olması hakkındaki görüşlerin nelerdir?

Can: İlk Türkiye’de düzenlenip sonra dünyaya açılması ve şu an dünya finalinin Helsinki de olması benim içimi kıpır kıpır yapıyor. Bu formatın bu kadar büyüyeceğine tüm oyuncular gibi ben de emindim. Umarım Helsinki’de görüşürüz.

Mini: Kesinlikle heyecan verici. Bu şansın CS:GO dönemime denk gelmesini isterdim. Benim dönemimde olsaydı kesin Dünya Finali için Helsinki'ye gidiyor olurdum.