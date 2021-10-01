Red Bull Flick Türkiye finali için geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükselmeye hazır ol’ temasıyla oyun tutkunlarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te Türkiye Finali heyecanı yaşanmaya başladı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada play-offlara adını yazdıran son takımlar Fearlessforce, SheshTeam ve OLDou oldu. Red Bull Flick Türkiye Finali, 7 Ekim’de Bomontiada Babylon’da gerçekleştirilecek.

Red Bull Flick rüzgarı Gaziantep, Antalya ve Eskişehir’de esecek

Yapı Kredi Play, TurkNet, AGON by AOC ve HyperX partnerliğinde gerçekleştirilen, takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te son elemeler 3 Ekim tarihinde Gaziantep, Antalya ve Eskişehir’de gerçekleşecek. Bu üç şehirde ve bir çevrim içi elemede başarılı olan 4 takımla birlikte play-off’a yükselmeye hak kazanan tüm takımlar belli olacak. Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

TurkNet Invitational’da finalistler belli oldu

Şehir elemelerinin olanca hızıyla sürdüğü Red Bull Flick’te bir yandan da profesyonel oyuncular için düzenlenen TurkNet Invitational mücadelesi de yaşandı. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonanın son haftasında REALENAYI2, GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞLER, S3NCEYEZ ve CIKOLATALIBAZDA finale yükselen takımlar oldu. 7 Ekim’de Bomontiada Babylon’da gerçekleşecek TurkNet Invitational Finali, Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den canlı takip edilebilecek.