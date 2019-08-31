Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali yarın İstanbul’da yapılacak. İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda saat 13.00’te start alacak dev finalin sonunda 2019 yılının ‘En İyi Drift Pilotu’ belli olacak.

1 Şubat’ta Kuveyt’te başlayan elemelerin sonunda 12 şampiyon pilot dünya finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Finalde Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.

Yarınki dev finalde driftin usta ismi Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.







