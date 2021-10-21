Türkiye zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren Red Bull Dawm till Dusk, 23 Ekim'de eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya'da gerçekleşecek. Dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumu ve ilk hava balonunun kalkışıyla start alacak. Dağ bisikletçilerinin bu benzersiz yarışta hünerlerini göstermesi ve unutamayacakları bir maceraya atılması için var olan sebeplerden biri ise Red Bull Dawn till Dusk'ın rotaları...

Aksiyon dolu bir gün

Dağ bisikletindeki 3 disiplini bir araya getirerek bisiklet severlere eşsiz bir yarış sunan Red Bull Dawn till Dusk, formatı ve rotalarıyla Türkiye'de eşi görülmeyen bir yarışa imza atacak. Güneşin doğuşuyla başlayacak olan mücadelede start Güvercinlik Vadisi'nde verilecek. Bu noktada katılımcıların önüne toplam 5 kilometrelik 4 farklı güzergah çıkacak. Büyük ölçüde iniş bölümlerinin yer aldığı bu ilk etapta yarışçılar, cross-country, downhill veya enduro disiplinini seçerek yarışa başlayacak. Kimi bisikletçi daha uzun ancak daha düzgün bir yoldan giderken, kimi ise zorlu şartların olduğu bir yolda etabı tamamlamaya çalışacak.

Aşk Vadisi etabı

Bu zorlu etabı tamamlayan yarışçıları ise ismi kadar güzel olan bir etap karşılayacak: Aşk Vadisi... Bu etapta her disiplinden yarışçı aynı yol üzerinde mücadele verecek. Etabın sürprizi ve heyecanı ise virajları olacak. Bazen geniş, bazen ise çok dar olan bu yolda yarışçılar, keskin virajları en hızlı şekilde geçmeye çalışacak. Bu keskin virajların üstesinden gelen katılımcılar, 3. etap olan Kızıl Vadi'de mücadeleye devam edecek. Kapadokya'nın en yüksek noktalarından birinde start alacak olan Kızıl Vadi etabında sporcular yine kendilerine uygun bir güzergah tercih ederek yollarına devam edecek. Yaklaşık 4 kilometre olan bu etapta yarışçılar hem Kapadokya'nın manzarasına hem de Red Bull Dawn till Dusk'ın adrenalinine doyacak. Güneşin batmaya başladığı sıralarda Red Bull Dawn till Dusk'ın da son etabı start alacak. Uçhisar Kalesi etabında şampiyon belli olurken heyecan da zirve yapacak. Dik inişlerin ve rampaların da yer aldığı bu teknik etapta yarışın finaline yakışır bir aksiyon yaşanacak.

Güneş batacak, bir şampiyon doğacak

Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 2 etap sonucunun değerlendirmeye alınacağı yarışta dereceye girmek isteyen sporcular, 4 etaba da katılması gerekecek. Bu 4 etabın sonunda şampiyon, güneş batarken kupasını kaldıracak. Türkiye'de eşsiz bir yarışa imza atan Red Bull Dawn till Dusk ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu RedBull.com/dawntilldusk adresinde...