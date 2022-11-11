Kadıköy'deki Müze Gazhane Otoparkı Red Bull Curb Kings etkinliği için kaykay parkuruna dönüştürüldü. Sporcular tüm parkurun kullanımı, stil ve teknik yetenek üzerinden jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmacıların performanslarının ardından jürinin değerlendirmesiyle günün kazananı Gökhan Eray oldu.

Red Bull Curb Kings kazananı Gökhan Eray, “Öncelikle çok mutluyum. Bu kadar yetenekli kaykaycı arasından birinci olmak inanılmaz bir duygu. Red Bull harika bir iş çıkartmış. Hem çok eğlendik hem de mücadeleyi sonuna kadar hissettik. Pist çok şık ve kullanışlı tasarlanmış. Alana girdiğim anda motivasyonum tavan yaptı. Ortadaki curb en zorlayıcı alandı. Böyle etkinliklerin daha fazla organize edilmesini diliyorum. Red Bull’a ve emeği geçen herkese bize bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Red Bull Sporcusu Berke Dikişçioğlu ise “Bugün burada birbirinden yetenekli kaykay sporcularıyla bir aradaydık. Gerçekten izleyenlere çok keyifli ve eğlenceli anlar yaşattılar. Kaykay sporunun süratle gelişiyor olması benim için gerçekten çok mutluluk verici Otoparkın kaykay alanına dönüşümü konusunda harika bir iş çıkarttık” diye konuştu.

Şampiyon sporcu “Bu tarz etkinlikler sayesinde olimpik bir spor olan kaykayın ülkemizde daha da gelişeceğine eminim. Red Bull’a beraber böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum” dedi.