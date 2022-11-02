Türkiye’nin dört bir yanındaki kaykay tutkunları tek bir etkinlikte bir araya geliyor; Red Bull Curb Kings. Ülkenin en iyi kadın ve erkek kaykaycıları 5 Kasım Cumartesi günü belirleyecek. Türkiye şampiyonu Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu’nun davet edeceği 40 kaykaycı hünerlerini sergilemek için parkura çıkacak.

Kadıköy’e zorlu parkur

Kadıköy'deki Gazhane Otoparkı'na kurulacak zorlu parkurda kadın ve erkek kaykaycılar Türkiye’nin en iyisi olduğunu göstermek için mücadele edecek. Sporcular tüm parkurun kullanımı, stil ve teknik yetenek üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek. Isınma turlarının ardında yapılacak yarışmayla Türkiye’nin en yetenekli kaykaycıları kupalarını elde edecek.



