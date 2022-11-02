Red Bull Curb Kings’te Türkiye’nin en iyi kaykaycıları belli oluyor
Türkiye’nin en yetenekli kadın ve erkek kaykaycıları Red Bull Curb Kings etkinliğiyle bir araya geliyor. Türkiye şampiyonu Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu’nun davet edeceği 40 yarışmacı, 5 Kasım Cumartesi günü hünerlerini sergilemek için parkura çıkıyor. Sporcular Kadıköy'deki Gazhane Otoparkı'na kurulacak parkur alanında en estetik hareketlerini sergileyerek birinci olmaya çalışacak. Yarışmacılar, tüm parkurun kullanımı, stil ve teknik yetenek üzerinden değerlendirilecekler.
Türkiye’nin dört bir yanındaki kaykay tutkunları tek bir etkinlikte bir araya geliyor; Red Bull Curb Kings. Ülkenin en iyi kadın ve erkek kaykaycıları 5 Kasım Cumartesi günü belirleyecek. Türkiye şampiyonu Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu’nun davet edeceği 40 kaykaycı hünerlerini sergilemek için parkura çıkacak.
Kadıköy’e zorlu parkur
Kadıköy'deki Gazhane Otoparkı'na kurulacak zorlu parkurda kadın ve erkek kaykaycılar Türkiye’nin en iyisi olduğunu göstermek için mücadele edecek. Sporcular tüm parkurun kullanımı, stil ve teknik yetenek üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek. Isınma turlarının ardında yapılacak yarışmayla Türkiye’nin en yetenekli kaykaycıları kupalarını elde edecek.