Yüksekliği 20 metreyi aşan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların mücadelesi Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde 2022’nin son ayağı Sidney’de gerçekleştirildi. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving’de sporcular, Sidney Limanı'ndaki Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde kurulan 27 metrelik platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi.

Şampiyon son atlayışta da zirvede

İtalya’da gerçekleştirilen atlayışlarda altıncı şampiyonluğunu ilan eden Avustralyalı Rhiannan Iffland, 387.75 puan alarak üst üste yedinci birinciliğini elde etti. Sidney’de de zirvenin sahibi olmayı başaran Iffland, “Altıncı şampiyonluğumu kazanarak buraya gelmek üstümdeki baskıyı azalttı. Yine yapacak bir şeyim olduğunu biliyordum ve buraya gelip kendi seyircimin önünde kupayı kaldırdım. Yapılacaklar listeme bir tik daha attım’’ dedi.

Gary Hunt onuncu kez dünya şampiyonu

Erkeklerde ise Britanyalı Gary Hunt etkileyici bir performans sergileyerek, 458.15 puanla birinci oldu ve onuncu şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Gary Hunt, ‘‘Sezonun başında biraz gençlerin gölgesinde kalmış gibiydim ve elde ettiğim sonuçlar da bunu gösteriyordu. Sıkı bir sezonun sonunda zirvede bitirmeyi başardım. Daha iyisini umamazdım” diye konuştu