Yüksekliği 20 metreyi aşan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların mücadelesi Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde 2022’nin dördüncü ayağı Norveç’te gerçekleştirdi. Sporcular, Oslo Opera Binası’na kurulan ve diğer noktalardan farklı olarak uzunluğu 30 metre olan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi.

Kadınlarda zirvenin sahibi Iffland

Kadınlar klasmanında beş dünya serisi şampiyonu olan Yeni Zelandalı Rhiannan Iffland, 378,60 puan alarak Paris ve Kopenhag’ın ardından Oslo’da da birinciliği elde etti. Zirvenin sahibi olan Iffland, ‘‘Bu benim 26’ncı galibiyetim oldu. Gerçekten inanılmaz! Bu güven dalgasını sürdürüyorum ve dalış sporundan gerçekten zevk alıyorum. Kalabalığın enerjisinden yararlanıyordum diyebilirim. Gerçekten çok özeldi” diye konuştu.

Erkeklerde kazanan Hunt

Erkeklerde ise bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Gary Hunt, Oslo’da etkileyici bir performans sergileyerek 444.90 puanla birinci oldu. Oslo ayağını kazanan Hunt, ‘‘Bu etabı kazanmak harika hissettirdi. Son etapta hata yapmıştım. Aynı hatayı iki kez yapmayacaktım. Açıkçası bir galibiyet almak, dört iyi dalış yapmak harika bir duygu ve şimdi ben de işin içindeyim” dedi.