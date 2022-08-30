Yüksekliği 20 metreyi aşan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların mücadelesi Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde 2022’nin beşinci ayağı Bosna Hersek’te gerçekleştirdi. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving’de sporcular, Mostar şehrinin kalbindeki Mostar Köprüsü’ne kurulan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi.

Kadınlarda zirvenin sahibi Iffland

Kadınlar klasmanında beş dünya serisi şampiyonu olan Yeni Zelandalı Rhiannan Iffland, 375,40 puan alarak üst üste dördüncü birinciliğini elde etti. Mostar’da da zirvenin sahibi olan Iffland, ‘‘Çok iyi bir yarış oldu. Buraya gelmeden önce biraz heyecanlıydım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi bir atlayış yapmam gerekiyordu. Ama Bosna’da kazanmak gerçekten çok keyifliydi. Planım bu müsabakayı kazanıp, biraz daha rahatlamaktı. Bunu da başardım. İsviçre'ye daha farklı atlayışlarla gitmek istiyorum’’ dedi.

Popovici puan rekoru kırarak birinci

Erkeklerde ise Romanyalı Constantin Popovici, etkileyici bir performans sergileyerek, vatandaşı Catalin Preda’yı geçti ve 481,50 puanla puan rekoru kırarak podyumun en üst basamağında yer aldı. Kopenhag’ın ardından Bosna Hersek ayağını da kazanan Popovici, ‘‘Preda’nın atlayışının ardından ne yapacağıma konsantre oldum. Seviyenin çok yüksek olduğunun farkındaydım. Yapmam gerekene hazırlandım ve bunu başardım. Puan rekoru kırdığım için çok mutluyum. Çok yoğun antrenman yapıyorum. Bütün atlayışlarımın iyi olması için çalışıyorum’’ dedi.