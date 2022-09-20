Yüksekliği 20 metreyi aşan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların mücadelesi Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde 2022’nin yedinci ayağı İtalya’da gerçekleştirdi. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan sporcular, Puglia kasabasındaki Polignano a Mare’in yamaçlarına kurulan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi.

Iffland üst üste altıncı kez şampiyon

Kadınlar klasmanında beş dünya serisi şampiyonu olan Yeni Zelandalı Rhiannan Iffland, 354,30 puan alarak üst üste altıncı birinciliğini elde etti. İtalya’da da zirvenin sahibi olan Iffland, ‘‘Çok uzun bir sezon oldu. Mental açıdan da çok zor oldu. Çok büyük baskı vardı. Daha sezon bitmeden İtalya'da işi bitirmek güzel oldu’’ dedi.

Boston’ın ardından kazanan Heslop

Erkeklerde ise Britanyalı Gary Hunt etkileyici bir performans sergileyerek, 439,95 puanla birinci olarak genel klasmanda liderliğe yükseldi. 435,80 puan alan Aidan Heslop’ı geçerek birinci olan Red Bull sporcusu Gary Hunt, ‘‘Kazandığım için çok mutluyum. Sezonun çok önemli bir noktasında galibiyet almak çok önemliydi. Şimdi Sidney’deki son yarışa hazırlanacağım’’ diye konuştu.