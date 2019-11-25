Türkiye'nin en iyi satranççılarının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı organizasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu sezon ikincisi düzenlenen Red Bull Chess Masters’da Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan elemeler sonucu finale kalan 7 takım ile bölge karması son takım, final için Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk'te karşı karşıya geldi. Marmara Bölgesi Takımı rakiplerini geride bırakarak mutlu sona ulaştı. İkinciliği ise Ege Bölge Takımı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve desteği ile düzenlenen organizasyonda Ataberk Eren, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’ndan oluşan şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay verdi.

TECRÜBE VE DİNAMİZM KARŞI KARŞIYA

Farklı formatıyla dikkat çeken ve 15-70 yaş arası lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettiği 'Hızlı satranç' formatıyla oynandı. Red Bull Chess Masters’da sporcular Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden yapılan yarışmalar ile belirlendi. Red Bull Chess Masters finalinde her bölgenin en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcusundan oluşan 7 takım ve bölge karma takımı finalde karşı karşıya geldi.

“KEYİFLİ BİR TURNUVA YAŞADIK”

Marmara Bölgesi Takımı'na son maçla galibiyeti getiren Anar Aliakbarov büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Aliakbarov, "Çok keyifli bir turnuva yaşadık. Bu önemli organizasyonda bu kadar kuvvetli rakipleri geride bırakarak şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok olumlu düşünüyorum bu organizasyon hakkında, geçen sene de katılmıştım. İki yıldır finale kalabiliyorum ve takımımı temsil edebiliyorum. Çok iyi bir organizasyon. Özellikle final turnuvası iyi mekanlarda geçiriliyor. Sponsorlara ve organizatörlere bu turnuva için çok teşekkür ederim" dedi.



