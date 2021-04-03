Red Bull Challengers N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na hazır

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak kabul edilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar Günü koşulacak. Red Bull Challengers da Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Elite Label kategoride gösterilen bu önemli koşuda yerini alacak. Yarı maraton öncesinde Red Bull Challengers üyeleri, Maçka Parkı’nda hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda Red Bull Challengers hem şehre izini bırakacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Ayrıca Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecekler. 7 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine sürekli meydan okumaya devam ediyor.