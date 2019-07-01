Red Bull Car Park Drift’te kazanan Fahimreza

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde kozlarını paylaştı ve Türkiye’nin en iyi drift pilotu belli oldu. Türkiye Otomobil Spoları Federasyonu TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde Türkiye'de yaşayan İranlı sporcu Fahimreza Keykhosravi, rakiplerini geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Yarışta, birbirinden yetenekli 37 pilot arasından elemeleri geçmeyi başaran 19 pilotun, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelelerine sahne olan organizasyon yıllar sonra binleri Körfez’de buluşturdu.

Büyük mücadeleyi kazanan Fahimreza’yı Ali İnal ikinci ve KKTC'den İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Bu üç pilot, 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı. Yetenekli yarışçıların hünerlerini sergilediği yarışta, etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali binlerce seyirci önünde gösteri performansı gerçekleştirdi.

‘Adrenalin dolu bir hafta sonu oldu’

Driftin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi gördüğün dile getiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı “Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift organizasyonu, hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Herkesi İstanbul’a bekliyoruz’

Çok keyifli bir Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali gerçekleştirdiklerini belirten Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali “Türkiye’deki birçok drift tutkunu bu organizasyonu çok sevdi. Yarışa olan ilgi de bunun ispatı zaten. Umuyorum ki Türkiye’de daha fazla Red Bull Car Park Drift yarışı yapabiliriz. Bu sayede insanlar kendi arabalarında ufak modifiyeler yaparak, çok büyük bir maliyet altına girmeden, güvenli alanlarda drift yapabilirler. Red Bull Car Park Drift ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz” dedi.

Dünya Finali 1 eylül’de İstanbul’da

Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 20 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.



