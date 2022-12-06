Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Dünya Finali için geri sayım başladı. Ülkelerinde birinci olmayı başaran üniversite takımları 4-9 Aralık tarihlerinde Brezilya’da karşı karşıya gelecek. Türkiye şampiyonu olup dünya finaline katılmaya hak kazanan Werder Weremem takım oyuncuları Fanatik.com’un sorularını yanıtladı.

“Hedefimiz dünya şampiyonu olmak”

Turnuva süresince istikrarlı bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Mert Demirci, “Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali’ni güzel bir izleyici kitlesi önünde oynadık ve şampiyon olmayı başardık. Şimdi hedefimiz ise her zaman olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonu olmak. Finale hazırlanırken düzenli bir şekilde antrenman yapıyoruz diyebilirim. Program ile ben ilgileniyorum ve istikrarlı bir yol izliyoruz. Final serisine uygun bir strateji ile iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum. Red Bull Campus Clutch profesyonelce düzenlenen bir turnuva. Red Bull bu turnuvalarla gaming sektörüne ve esporculara destek oluyor” diye konuştu.

“Oyuncuların önünü açıyor”

Türkiye şampiyonluğunun sürpriz olmadığını söyleyen Mustafa Tabakoğlu ise, “Dünya finalinde de tek hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak birbirimize güvenip oynayacağız ve başaracağız. Red Bull yaptığı bu turnuvalar sayesinde birçok oyuncunun önünü açıyor, geleceğine yön veriyor. Bu yüzden gaming dünyasına çok katkısı olduğunu düşünüyorum” dedi.