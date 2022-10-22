2021 yılında Red Bull Campus Clutch Türkiye şampiyonu olarak uluslararası finale katılmanın gurur verici olduğunu söyleyen Cenk “Combatry” Erşahin “Uluslararası bir turnuvada ülkemizi temsil etmek adına şampiyon olmamız hepimiz için gurur verici ve güzel bir deneyimdi” dedi. Arda “Madzy” Demirel ise “Türkiye şampiyonu olarak dünya finallerinde mücadele etmek ve o organizasyon içinde bulunmak beni çok mutlu etti ve birçok farklı deneyim yaşamamı sağladı” ifadelerini kullandı. Dünya finalinde istenilen sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Tolga “Bacyx” Bacak ise “Gönül isterdi ki çok daha iyi bir sonuçla dönelim. Çalışmamız yeterli gelmedi daha fazla çalışmalıydık” diye konuştu.

“Düzenli bir çalışmayla yolunuza kimse çıkamaz”

Red Bull Campus Clutch 2022’de mücadele edenlere tavsiyeler veren Bedel Ödeyenler takım oyuncuları katılımcıların özellikle iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Cenk “Combatry” Erşahin, “Red Bull Campus Clutch turnuvası önemsenmesi gereken bir turnuvadır. Öncelikle bunun farkına varmaları gerekiyor. Eğer bu turnuvaya katılıyorsanız gerçekten çalışmanız gerekiyor” derken Tolga “Bacyx” Bacak, “Verimli ve düzenli bir çalışmayla yolunuza kimse çıkamaz” dedi.

“Büyük bir yükü omuzluyorlar”

Red Bull'un espor sektöründe büyük bir yeri olduğunu belirten Cenk Erşahin, “Hem oyuncu olarak hem organizasyonlar olarak büyük bir yükü omuzluyorlar, bunun için Red Bull ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Bu sektörün canlı kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Red Bull ailesi” dedi. Arda Demirel, “Red Bull’un böyle bir camiaya böylesine destek vermesi gerçekten çok güzel bir durum” derken, Tolga Bacak ise “Red Bull’un gaming dünyasına bu kadar önem vermesi müthiş değerli bir şey. Günümüzde bu kadar değer veren başka bir marka olmadığını düşünüyorum. Bunun için çok minnettarım” diye konuştu.