Red Bull Campus Clutch Dünya Finali nefes kesti

Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Dünya Finali, Brezilya’da görkemli bir etkinlikle yapıldı. 4 gün süren dev organizasyona birçok ülkeden 30 bin kişi katıldı. 400 etkinliğin yapıldığı oyun festivalinde dünya finali için dev bir sahne kuruldu. Dünyanın en iyilerinin mücadele ettiği Red Bull Campus Clutch finalinde Türkiye’yi Werder Weremem takımı temsil etti.

Kupa ABD’ye gitti

Ülkelerindeki elemeleri kazanarak dünya finaline, Sao Paulo’ya gelen 50 takım, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. ABD, Makedonya, Kanada ve Polonya yarı finalde karşı karşıya gelirken, rakiplerini elemeyi başaran ABD ve Kanada temsilcileri dev finalde sahneye çıktı. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından ABD temsilcisi üniversite takımı, 2022 Red Bull Campus Clutch dünya şampiyonu olarak hem kupayı hem de para ödülünü evine götürdü. Red Bull Campus Clutch Dünya Finali tekrarı https://www.twitch.tv/redbull adresinden izlenebiliyor.