VCT EMEA 2022 sezonunda, Tek Tabanca Anları Red Bull partnerliği ile karşınızda. Akılları başlardan alan maçlar ve inanılmaz tek tabanca oyunlarıyla dolu muhteşem bir yıl geride kaldı. Dünyaca ünlü enerji içeceği üreticisi Red Bull'un, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da VALORANT Champions Tour EMEA'nın resmi partneri oldu.

VCT EMEA 2022 sezonunun her maçındaki; Challengers, Masters ve tabii ki Champions'taki Tek Tabanca Anları'nı bir kez daha Red Bull sunuyor. Oyuncu topluluğu bu sayede unutulmaz anlara ve oyunlara şahit olacak. Red Bulli aynı zamanda yayınları da renklendirecek ve sezon boyunca ana reklam alanlarında yer alacak. Çok uzun süredir esporu destekleyen Red Bull, özellikle First Strike turnuvasının başından beri VALORANT'la birlikte ve geçtiğimiz yıl VCT boyunca gerçekleşen etkinliklere sürekli olarak destek olmuştu.

“Red Bull geçen yıl VCT arenasında yaşanan en müthiş anlardan bazılarının, Red Bull Tek Tabanca Anları ile turnuvayı evinden takip eden coşkulu izleyicilerle buluşmasına yardımcı oldu, 2022 EMEA sezonuyla bu anlar geri döndüğü için çok sevinçliyiz. Red Bull'un espor ile bağı her zaman güçlü olmuştur ve sürekli büyümekte olan VALORANT'ı First Strike turnuvamızdan beri destekliyor. Bu yenilenen anlaşma, markanın VALORANT'ın sadık topluluğuna olan bağını daha da güçlendiriyor ve Avrupa, Türkiye ve BDT'deki takipçilere ulaştıracakları heyecan dolu oyunlara şahit olmak için sabırsızlanıyoruz.” - Eva Suárez, Riot Games İş Geliştirme ve Ortaklık Üst Yöneticisi.