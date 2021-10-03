Red Bull BC One geri döndü! Türkiye Finali (CANLI)

Red Bull BC One geri döndü! Dünyanın en prestijli teke tek b-boy ve b-girl yarışmasının Türkiye elemelerine bu yıl İzmir ev sahipliği yapıyor. Türkiye Finali 3 Ekim saat 19:00'da İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi 'nde düzenleniyor.

Elemelere ise 2 Ekim'de Dansstop ev sahipliği yapacak. Finalin ardından ise Türkiye şampiyonu olan isim yeryüzünün en sıkı b-boy ve b-girl'lerine kafa tutmak için kasım ayında Red BC One Dünya Finali'nde yarışmaya hak kazanacak.