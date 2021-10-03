Red Bull BC One geri döndü! Türkiye Finali (CANLI)
Red Bull BC One geri döndü! Dünyanın en prestijli teke tek b-boy ve b-girl yarışmasının Türkiye elemelerine bu yıl İzmir ev sahipliği yapıyor. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi 'nde düzenlenen Türkiye Finali'ni haberimizden takip edebilirsiniz.
Red Bull BC One geri döndü! Dünyanın en prestijli teke tek b-boy ve b-girl yarışmasının Türkiye elemelerine bu yıl İzmir ev sahipliği yapıyor. Türkiye Finali 3 Ekim saat 19:00'da İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi 'nde düzenleniyor.
Elemelere ise 2 Ekim'de Dansstop ev sahipliği yapacak. Finalin ardından ise Türkiye şampiyonu olan isim yeryüzünün en sıkı b-boy ve b-girl'lerine kafa tutmak için kasım ayında Red BC One Dünya Finali'nde yarışmaya hak kazanacak.