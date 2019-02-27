Recep Yoğurtçu: Ümraniye’mizin tarihine tekrar bir not daha düştük

Trabzonspor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor’da Başkan Recep Yoğurtçu, “Ümraniye’mizin tarihine tekrar bir not düştük. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 00:16
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Recep Yoğurtçu: Ümraniye’mizin tarihine tekrar bir not daha düştük

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor’da Başkan Recep Yoğurtçu İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Turu geçmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Yoğurtçu, “Ümraniye’mizin tarihine tekrar bir not daha düştük. Bir önceki turda da Fenerbahçe’yi hem içeride hem dışarıda mağlup ederek turu geçtik. Burada da Trabzonspor’u 3-1'lik net skorlara eleyerek, turu geçmenin gururunu yaşıyoruz. Ümraniye halkına hayırlı olsun. Her zaman söylüyorum. Büyük konuşmayı sevmiyorum. Bir sonraki turda kim gelirse gelsin çıkıp oynayacağız” dedi. 

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