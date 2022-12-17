TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattından çıkamayan Uşakspor, yarın ilk yarının son haftasında evinde İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor 13 puanla 18'inci sırada yer alırken, teknik direktör Recep Yazıcı taraftardan destek istedi.

İskenderunspor'u yenecek güçte olduklarını belirten Yazıcı, "Son haftalarda istemediğimiz skorlar aldık. İnanıyorum ki devrenin son maçını kazanacağız ve ikinci yarıyla birlikte yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi. (DHA)