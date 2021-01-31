Recep Yazıcı: Kasıt aramıyoruz ama onları yapıcı yönde uyarıyoruz

TFF 1. Lig’de konuk ettiği lider Giresunspor’a 4-0 mağlup olan Menemenspor’un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli." dedi. Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir skoru beklemediklerini kaydetti.

Dengeli giden bölümde çok net bir pozisyonu değerlendiremediklerini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"O top dönünce kalemizde golü gördük. Mağlup duruma düştükten sonra oyunun dengesi bozuldu. Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli. Yan hakemimiz 2 ofsayt kaçırdı, ikisi de gol oldu. Kasıt aramıyoruz ama onları yapıcı yönde uyarıyoruz. İki tane oyuncumuzun kramponları parçalandı faul verilmedi. Dengeyi bozdu ve bizim güç kaybetmemize sebep oldu. Hakem camiası yanlış anlamasın ama biraz daha dikkatli olmaları gerekir. 85. dakikada uzatma gösterdiler, bu da onların bir sorunu."

Yazıcı, bunların arkasını sığınmadıklarını belirterek, "Bu mağlubiyeti telafi etmeye gayret göstereceğiz. Lig uzun bir maraton. Oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza güvenimiz tam. Ümit Karan hocamız az önce içeride güzel bir konuşma yaptı ve oyunculara inandığını söyledi. İçeride duygusal anlar yaşandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunları sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.