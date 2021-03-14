Recep Yazıcı: Gol arayan ve topa sahip olup üstün oynayan bizdik

Spor Toto 1. Lig’de konuk ettiği Adanaspor’la 0-0 berabere kalan Menemenspor’da teknik sorumlu Recep Yazıcı, üstün oynayan taraf olmalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi. Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galip gelebilecekleri müsabakada aldıkları bir puana üzüldüklerini kaydetti.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünde 2-3 net pozisyonlarının olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Gol arayan ve topa sahip olup üstün oynayan bizdik. Fakat gol atamadığınız zaman maalesef ki tabelayı değiştiremiyorsunuz. İkinci yarıda eksik kalmamızla beraber oyun formatımız değişti, rakibin de oyun formatı değişti. Yapılan değişiklikler maçın berabere bitmesini sağladı. İki takımın da mücadelesi güzeldi. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız."