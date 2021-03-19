Recep Yazıcı: Biz bunlardan ders alacağız

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altay'a konuk olan Menemenspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmada ortaya koydukları oyunun hakkının mağlubiyet olmadığını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Net pozisyonlar bulduk. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var, dördüncü pozisyonumuzda top direkten döndü. Gol atamayınca rakibimizin rahat oynamasına fırsat vermiş olduk. Onun için ilk yarıyı mağlup bitirdik. İkinci devrede yaptığımız değişiklikler skoru değiştirmemize yetmedi. Biz bunlardan ders alacağız. Altay takımını kutluyorum. Bizim rakibimiz Altay değil, biz kümede kalmaya çalışan bir takımız. İyi oynayan, reaksiyon gösteren, kazançlı olduğumuz oyuncular da var. Bazı maçlara çok üzülünebilir, biz bu maça öyle bakmıyoruz."

Yazıcı, yedikleri golden önce aleyhlerine faul kararı verildiğini ancak o pozisyonda faul olmadığını savunarak, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.



