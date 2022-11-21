Recep Yazıcı: Alt taraftan uzaklaşacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Uşakspor, evinde 1461 Trabzon'a 1-0 yenilerek taraftarını üzdü. Bu sonuçla 13 puanda kalan Uşakspor düşme hattında yer almasa da alt sıralardan kurtulamadı.

Teknik direktör Recep Yazıcı, bu mağlubiyeti telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde puan alamadık, üzgünüz. Ancak bu takımın iyi bir potansiyeli var. Önümüzdeki maçlarda gereken skorları alarak alt taraftan uzaklaşacağız" dedi. (DHA)