Recep Yazıcı: Aldığımız 3 puan çok değerliydi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk lig galibiyetini 11'inci haftada Kırklarelispor'u 1-0 yenerek alarak umutlanan düşme hattındaki Uşakspor'da teknik direktör Recep Yazıcı, devamını getirmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Kupası'nda bu sezon 2 tur geçmesine rağmen ligde aylarca galibiyet yüzü göremeyen Uşakspor'da Yazıcı, "Kırklarelispor maçında aldığımız 3 puan çok değerliydi. İyi bir mücadele sonucunda galip gelen oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum" diye konuştu.

Yazıcı, "Bir tebrik de bize 12'nci adam olan taraftarımız Aşigolar'a. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hafta içi kupa ve hafta sonu lig maçları oynuyoruz. Gerçekten zor biri periyottan geçiyoruz ama buna rağmen futbolcularımız ortaya iyi bir karakter koyarak kalitelerini gösterdiler. Aynı zamanda kazanamama baskısını da yendiler. Ancak bu galibiyetleri alışkanlık haline getirmeliyiz ve daha çok çalışarak takım oyunumuzu geliştirmeli, puanlar toplamalıyız. Taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman gerçekten hedefe birlikte yürüyeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" açıklamasını yaptı. (DHA)