Ümraniyespor, Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısıdna açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da son 6 haftadır kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde olarak sahaya çıktıklarını ifade etti.

Ankara deplasmanlarının her zaman zor olur olduğunu söyleyen Uçar, “Maçtan önce de belirttiğim gibi Ankaragücü hem oyuncu kalitesi hem de oyun kalitesi olan bir takım. Özellikle Ömer Hoca ve ekibinin gelmesiyle daha güçlü bir oyun oynuyorlar. Bu doğrultuda planlarımızı yapıp hazırlanmıştık. Kısaca özetlersem 2’nci dakika da bize yakışmayacak bir şekilde kenar ortasıyla gelen bir gol ile 1-0 mağlup başladığımız maç oldu. Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak, devam etmek bizim adımıza güzeldi. Sonrasında da oyundan vazgeçmedik, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ve neticesinde de bir hücum opsiyonunda bulduğumuz gol bize eşitliği getirdi. Genel anlamda topun arkasında duran takım olsak da, bu konuda da çok iyi değildik. Direkten dönen pozisyon da vardı. Ankaragücü, gerçekçi olmak gerekirsek bizden çok iyi pozisyonlar üretti. İlk yarı 1-1 içeri girmek de bizim için kazanç ve şanstı. Neticesinde ikinci yarıda gerekli uyarılar ve taktiksel düzeltmelerle bana göre daha iyi oynadık. Topun arkasındaydık ama yüzde 100 gol pozisyonu vermedik. Takım olarak zor günler geçiriyoruz. Ligin geçen 16 haftasında ilk defa bir deplasman galibiyeti alıyoruz. Bundan önce çok kazanmaya yaklaştığımız maçlar oldu. Bugün ortaya koyduğumuz maçlardan çok farklı oyunlar ortaya koyup maalesef bunu puana yansıtamamıştık” diye konuştu.