Recep Uçar: Yarışın içinde devam edeceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başladıklarını belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:

''İyi paslar kullanamadığımız, frikikler ve sonlandıramadığımız bir 15 dakikalık bir bölümde, ne yazık ki ilk yarı gol yedik. Uzaktan gol yeme alışkanlığımız maalesef devam ediyor. Bugün de iki tane golü bir duran topla ve bir de hareketli topla mağlup olduk. Bandırmaspor hocasını ve sporcularını tebrik ediyorum. Kazanmayı çok istediğimiz bir müsabakaydı. Ne yazık ki 2-0 mağlup olarak dönüyoruz. Sonuna kadar nasıl buraya kadar getirdiysek, bundan sonraki yarışın içinde isek böyle devam edeceğiz. Bandırmaspor’a başarılar diliyorum'' (İHA)