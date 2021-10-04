Recep Uçar: Oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu

TFF 1. Lig’in 8. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor’la 1-1 berabere kalan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Lider olarak geldik. Sonuç ne olursa olsun lider olarak da dönecektik." diyen Uçar, şu görüşlerini aktardı:

"Bugüne kadarki futbolumuzu oynamaya geldik. Oyunun birçok bölümünde de istediğimiz gibi oynadık. Üçüncü bölgede üretken olmasak da birkaç pozisyona girdik. İkinci yarı başlangıçta Samsunspor pozisyon buldu. Samsunspor oyunu domine ettiğinde oyuncu değiştirdik. 1-0 öne geçince 2 ve 3’ü aramak istiyorduk. Daha sonrasında penaltı ile durum 1-1’e geldi. Bu dakikadan sonra da öne geçmek için 3 oyuncu değiştirdik. 10 kişi ile Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen takımın mutlu olması lazım ama oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu. Bundan sonraki süreçte de bizden daha büyük bütçeli takımlara futbol anlamında meydan okumaya devam edeceğiz."