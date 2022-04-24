Recep Uçar: Hak ettiğimizi düşündüğümüz Süper Lig’e çıkmak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İyi başladığımız bir maç. İlk 7 dakikada 2 gol bulduk. Biri penaltıdan, diğeri hücumdan. Bizi biraz rahatlattı. Sonraki bölümlerde bulduğumuz şanslar oldu ama biraz işin psikolojik boyutu, biraz sıcak hava işimizi kolaylaştırmıyor. İkinci yarıya değişiklikler yaparak başladık. yorulan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarı Boluspor biraz daha üstün oynadı ama bizim de bulduğumuz pozisyonlar vardı. Gol yiyebilirdik. Penaltıdan Bolu çevirebilirdi. Genel olarak baktığımızda bizim bir sezon boyunca oynadığımız maçlara benzer maçlar oynadık. Kadromuzda şampiyonluğa oynamış oyuncu sayısının azlığından haftalardır 2-0’ları oymakta zorlanıyoruz. Bunun fiziksel boyutu olsa da esas işin sebebinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Artık son 4 hafta. 32 haftada hep ilk 2’de bulunmuş bir Ümraniye takımı var. Umarım son 4 haftayı da almamız gereken maksimum puanı alarak hak ettiğimizi düşündüğümüz Süper Lig ’e çıkmak istiyoruz" dedi.

İHA