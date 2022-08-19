Recep Uçar: Final paslarını ve son vuruşları kötü yaptık

Spor Toto Süper Lig ’in 3. haftasında Galatasaray , Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ligin yeni ekibinin 46 yaşındaki teknik direktörü, final paslarını ve son vuruşları kötü yaptıklarını söyledi.

İşte maçın ardından Recep Uçar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Final paslarını ve son vuruşları kötü yaptık. 45-60 arası oyun üstünlüğünü Galatasaray'a verdik. 85. dakikada yediğimiz golle kaybetmek beni üzüyor. İlk yarıdan memnunum, ikinci yarıdan memnun değilim."

" Fenerbahçe 'den 3 puan alabilirdik, Antalyaspor'dan ve Galatasaray'dan da puan alabilirdik. İyi oynamadık ama ona rağmen geçişler bulduk. Devam edeceğiz. Biz bu ligde yeniyiz. Her geçen hafta bu lige alışacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bu ligde var olmaya çalışacağız."







