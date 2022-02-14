Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor evinde BB Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin şuana kadarki seyir zevki en yüksek maçlarından birini oynadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Kendi oyuncularımız ve Erzurumluları kutluyorum. Maçın başında kendi yaptığımız hata sonucunda 1-0 geriye düştük. Sonrasında oyunun kontrolünü ele aldığımız, sonra ilk yarının sonuna kadar 3-4 pozisyonun 2’sini değerlendirdik. Genel anlamda planlı hücum ettik. Bu durum beni mutlu etti. İkinci yarı oyunu önde karşılamak istedik ve öyle başladık. Maalesef oyuna yanlış çıkmamız ve basit hatalarla 3-2 geriye düştük. Sonra tekrar geri çevirmek adına efor sarf ettik. 3-3’lük skor beni çok çok mutlu etmedi. Erzurumspor’dan alınan 1 puan değerliydi. Maçın genelinde iki kere geriden gelip eşitliği sağlayabilmek değerliydi. Bundan dolayı, ortaya koydukları oyun kalitesinden dolayı oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Biz sezon başından beri bu yarışın içindeyiz. Stadımızda ilk defa böyle atmosferde futbol oynadık. Taraftarımız bize ciddi anlamda destek verdi. Gelenlere teşekkür ediyorum. Bu desteklerin devam etmesini rica ediyorum. Onlar destekledikleri sürece yarışın sonuna kadar olacağız“