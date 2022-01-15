Recep Uçar: Daha net pozisyonlar bulan ekip bizdik

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Ümraniyespor deplasmanda İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, İstanbulspor’u iyi analiz ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Maçtan önce açıkçası gerek hücum, gerek savunma planları olan, ligin en çok mesafe kat eden, özelikle iç sahada iyi sonuçlarla oynayacağımız ekip var demiştim. İlk 30 dakika istediğimiz gibi başladık. Rakip kalede daha net pozisyonlar bulan ekip bizdik ama değerlendiremedik. İkinci yarının başındaki hedefimiz, kendi oyunumuzu biraz daha sahaya yansıtmaktı ve bunda başarılı olamadık. Hücum başlangıcı sonrası verdiğimiz topta yaptığımız penaltıyla geriye düştük. Oyuncularım bugün genel anlamda kötü bir performans göstermedi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, İstanbulspor’a da başarılar diliyorum''