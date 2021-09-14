Recep Uçar: Bütün futbolcularımın alnından öpüyorum

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde yollarına firesiz devam ettiklerini hatırlatarak, "5 maçımızda da galip gelerek bize bu sevinci yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerek ortaya konan oyun, gerekse taktiksel disiplinlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Erzurum takımı bu yüksek rakımda, evinde iyi oyun ortaya koyuyordu. Bizim amacımız gerekli alan ve zamanı vermeyerek, oyun kurmalarını engellemekti. İlk yarıda bunda başarılı olduğumuz söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çok fazla üretken oynayamadıklarına dikkati çeken Uçar, "Rakibi daha geride kabul etmek zorunda kaldık. Geçiş pozisyonunda bulduğumuz gollerle 2-0 kazandık. Rakibin 3 tane direkten dönen topunun olması bizim adımıza kısmet, talih, ne derseniz deyin güzel bir şeydi. Sonuç olarak bu ligdeki en zor deplasmanlardan biri olan Erzurum’da 3 puanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)