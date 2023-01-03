Recep Uçar: “Bugün son 20 dakikada aldığımız 1 puan değerli“

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Bugünkü maç puan cetvelinde alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesine sahne oldu. Maçtan önce zor maç olacağını tahmin ediyorduk. Hatayspor bu ligde sıralama açısından rakibimiz konumunda bir takım. İki tarafa da gelip giden bir maçtı. Hikayesi olan bir maçtı. Bireysel olarak yapılan hatalarımızdan ötürü maçın bazı bölümlerinde işler aleyhimize döndü. Ben son 20 dakikada aldığımız 1 puanı değerli olarak buluyorum. Oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Alanyaspor maçından itibaren bir tek Başakşehir’den puan alamadık. Kendi oyunumuzu oynayarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Volkan hoca ve ekibini de verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Devre arası gerçekleşecek transfer dönemi hakkında da konuşan Uçar, “En az 3-4 bölgeye transfer edebilirsek işler bizim adımıza değişebilir. Kulübün bütçesine uygun transfer görüşmeleri yönetimimizin kontrolü dahilinde gerçekleşecektir” dedi.

İSTANBUL (İHA)