Recep Uçar: Amacımız iyi futbol oynayan bir takım izlettirebilmek

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Kocaelispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin en zorlu deplasmanlarından olan Kocaeli deplasmanında uzun bir aradan sonra seyirci önünde alınan 3 puan için oyuncularını tebrik etti.

"Her maçın bir hikayesi olur ama bu bizim hiç hayal ettiğimiz bir hikaye değildi." diyen Uçar, "Bizim birinci amacımız iyi futbol oynayan bir takım izlettirebilmek. Maalesef oyunun ilk yarıdaki bölümünde, özellikle topun bizde olduğu bölümde iyi oynayamadık. Sadece savunan bir takımdık." ifadelerini kullandı.

Uçar, devreye kadar skoru 1-0 olarak koruduklarını, ikinci yarıya sahada tamamen gerçek kimliklerini yansıtmak için çıktıklarını ama bir anda 51’inci dakikada maçın farklı bir hikayeye döndüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11-10 kaldık, işin yine savunan kısmına döndük ama o arada duran toplar neticesinde bulduğumuz gollerle oyun bir anda 3-0’a geldi. Sonrasında oyun Kocaelispor’dan ve bizden de bir futbolcunun atılmasıyla 10’a 9 pozisyona döndü ama bu bölümde de savunma kısmında oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Maçtan önce biz teknik adamlar birçok planlar, oyunun senaryoları üzerinde düşünceler ortaya koyarız ama bu benim beklediğim bir senaryo değildi. Bu beklediğim bir hikaye değildi."

Galibiyetin çok değerli, çok anlamlı ve çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, " Aslında ben bugün topun yüzde 55’lerde benim takımımda olmasını planladığım bir maçtı ama 5’inci dakikadan sonraki oyun hiç benim planladığım gibi olmadı. Burada belki şunun da etkisi var, oyuncular da 1,5-2 yıl aradan sonra ilk defa seyirci önünde. Bu farklı bir baskı oldu." şeklinde konuştu.

Uçar, biraz gazetecinin Kocaelispor’un performansına ilişkin sorusu üzerine, "Bence iyi oyunculardan kurulu bir Kocaeli takımı vardı bugün. Her şeye rağmen, İstediklerini belki yapamadılar. Bunda belki bizim merkezi iyi kapatmamız belki biraz fena olmayacak seviyede savunmamızın etkisi oldu ama bundan sonraki süreçte Kocaelispor’un özellikle bu sahada çok zor kaybeden bir ekip olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA