Recep Uçar: 93 dakika iyi oynadık

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

"UZATMA BÖLÜMÜNÜ İYİ OYNAMADIK"

93 dakika çok iyi bir performans sergiledikleri bir maçta turu geçemedikleri için üzgün olduklarını belirten Uçar, “Çeyrek finale adımızı yazdırmak istiyorduk. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Abdullah hoca ve ekibini tebrik ediyorum ve onlara sonraki turlarda başarılar diliyorum. Maça gelirsek, ilk yarıda savunmada bir hata yaptık ama maçı kontrol eden taraf bizdik. 2’nci golü de bulabilirdik. 2’nci yarıya başladığımızda Trabzonspor formasyon değişikliği yaptı. Biz de değişiklik yaparak karşılık verdik. Geçişlerden çok pozisyon bulabileceğimiz bir ikinci yarı oldu ve bulduk da. Maalesef değerlendiremedik. 93’üncü dakikaya kadar taşıdığımız bir maçta kenar ortadan bir gol yedik. Uzatma bölümünü de çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. 2’nci golden sonra oyun konsantrasyonumuz düştü. 4-1 kaybettik. Üzgünüz. 93 dakika iyi oynadığımız bir oyunda turu geçemediğimiz için üzgünüz. Futbolda bunlar var. Bu sezon birçok kez iyi oynadığımız maçları kazanamadık. Bugün de bunlardan birisi oldu” diye konuştu.

“DİSİPLİN AÇISINDAN ALMAMIZ GEREKEN BİR KARARDI”

Recep Uçar, İstanbulspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı ve Yonathan Delle Valle’nin kadro dışı bırakılma sebepleriyle ilgili gelen bir soruya, “İnsanlar hiçbir zaman durup dururken kadro dışı kalmaz. Bazen performansla bazen ise disiplinsiz davranışlardan olur. Bizimkisi de disiplin açısından almamız gereken bir karardı. Bu yüzden böyle bir karar aldık” şeklinde cevap verdi.

İSTANBUL, (DHA)



