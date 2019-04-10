Recep Topal'dan bronz madalya
Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde madalya mücadelesi veren milli sporcularımızdan Recep Topal, 61 kiloda Romen rakibi Nikolai'yi tuş ederek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, Rumen Nicolai Okhlopkov ile bronz madalya maçına çıktı.
Rakibini 8-1'lik skorla geçen Topal, bronz madalyanın sahibi oldu. Topal bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5'inci madalyasını kazandırdı.