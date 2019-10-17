Recep Tayyip Erdoğan: Bundan bir şey çıkmaz

Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan, AK Parti’nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UeFA’nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı erdoğan, “Milli Takım, milli bakışını oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz” ifadelerini kullandı.

‘Griezmann’a yaptılar mı?’

Erdoğan şöyle devam etti: “Ben doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Macron ile ilgili böyle bir şeyi oldu, Griezmann’a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi?”

Kasapoğluda tepki gösterdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının “Asker selamı”na soruşturma başlatmasına ilişkin, “Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum” dedi. Milli futbolcularımız, konuk ettiği Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçik’e armağan etmişti.