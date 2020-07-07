Gençlerbirliği maçının son anlarında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, 16 yaş 313 gün ile lig tarihinde Fenerbahçe forması altında maça çıkan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu rekor, 16 yaş 176 günlük iken sahaya çıkan günümüzde Denizlispor forması giyen Recep Niyaz'a ait. 29 Ağustos 2003 doğumlu Ömer Faruk görev yaptığı kısa sürede 8 pas yaparken 7 tanesinde isabet sağladı

Ömer Faruk Beyaz daha önce Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kısa süre görev yapmıştı. Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Fenerbahçe U-19 takımında 14 maça çıktı ve 2 gol attı

istatistikler: Opta