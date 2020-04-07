Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, geçmişte Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı çıkan söylentilere isyan etti.

Hiçbir zaman, "Fenerbahçe'ye transferim hataydı" sözünü söylemediğini ifade eden Recep, sosyal medya hesabından, "Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe'ye transferim için 'Hataydı' demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.



