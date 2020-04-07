Recep Niyaz: Klasik hazin sonu yaşadım

Denizlispor’un 9 sene sonra Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, Yeni Asır’a verdiği röportajda çok özel açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun özellikle Fenerbahçe altyapısındaki günleriyle ilgili sözleri, Sarı-Lacivertliler’deki en büyük sıkıntılardan birini bir kez daha gündeme getirdi. Recep Niyaz, 2010 yılında Denizlispor’dan Fenerbahçe altyapısına transferinin yanlış bir karar olduğunu dile getirdi.

‘Açıp baksınlar!’

Başarılı futbolcu, “Herkes o dönem bize şans verildiğine inanıyor. Açıp baksınlar bakalım, bize ne kadar şans verilmiş. Bizden sonraki süreçte verilen şanslar mı daha fazla yoksa, kupa maçlarında bize verilen 5 dakika, 7 dakikalık süreler mi daha fazla!” ifadelerini kullandı.

‘Krasic, Stoch, Bienvenu’

Recep, kendi döneminde Fenerbahçe’de iki takım olduğunu dile getirerek, “Yedek takımda kaleci Mert abi (Günok) vardı, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Serdar Öztürk, Krasic, Stoch, Bienvenu vardı. Mehmet Topal her iki takımda da oynuyordu! Selçuk Şahin vardı. Bize bu süreçte ikinci 11’de bile şans verilmiyordu. Sonradan oyuna giriyorduk” diye konuştu.

‘Hiç şans verilmedi’

Recep Niyaz, kendi jenerasyonundaki altyapı oyuncularına hiç şans verilmediğini söyledi, “Fenerbahçe’de her genç oyuncunun yaşadığı klasik hazin sonu ben de yaşadım” diyerek Sarı-Lacivertliler’in adeta kanayan yarası haline gelen soruna bir kez daha dikkat çekti.

‘Alex, Brezilya’ya çağırdı’

Başarılı hücum oyuncusu, Avrupa’dan iki kez transfer teklifi aldığını ancak cesaret edemediğini söyledi. Recep Niyaz, “Keşke kabul edip gitseydim. Hatta Alex de beni Brezilya’ya çağırdı. Gitmediğim için çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

Recep, Aziz, Berk en ünlüsü Merih!

Recep Niyaz, 2011-12 sezonunda A takıma alınmaya başladı. 16 yaşındaydı, 3 lig mücadelesinde 23 dakika süre aldı. Recep, ertesi sezon ise 7 resmi maçta 118 dakika sahada kaldı. Kupada Göztepe karşısında Çubuklu formayla ilk gol sevincini yaşadı. Ardından Bucaspor ve Samsunspor’a kiralanan dönemin genç yeteneği, 2015’te yuvasına, Denizlispor’a dönerek Fenerbahçe macerasını noktaladı. Onun döneminde Okan Alkan, Berk Elitez, Gökay İravul, Berkay Şimşek; daha sonraki dönemlerde Uygar Mert, Melih Okutan, Aziz Ceylan, Recep Civelek gibi potansiyeli yüksek gençler umdukları şansı bulamayarak takımdan ayrıldı. İçlerinde en ünlüsü ise 2016’da Sarı-Lacivertliler’i bırakıp Portekiz 3. Lig Takımı Alcanenense’ye imza atıp şu anda kariyerini Juventus’ta sürdüren Merih Demiral...



