Recep Niyaz: Beni 20 yaşında sananlar var

2011 yılında ülkenin en çok konuşulan genciydi. Avrupa ve Süper Lig takımlarının bir çoğu peşine düşmüştü. Ancak o tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Sarı-Lacivertli takımda geleceğin "Yerli Messi'si" olarak gösterildi ancak o dönemlerde bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. Ardından sırasıyla Bucaspor, Samsunspor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor formaları giydi. Şu günlerde ise memleketinin takımı Denizlispor'da oynadığı futbolla yeniden çıkışa geçti. Evet bahsettiğimiz isim Recep Niyaz...

Yeşil-Siyahlı fomayı giyen 10 numara Fanatik Instagram hesabında samimi açıklamalar yaptı. İşte Recep Niyaz'ın dikkat çeken açıklamaları...

"Gerçeğin tokatıyla karşılaştık"

Süper Lig'e yeni çıkan takımlar ayrı bir havayla başlıyorlar. Denizlispor diğer takımlara göre daha iyi bir başlanıç yapmıştı. Konyaspor maçından sonra ise kötü gidişat devam etti. İyi başladığımız ligde kafalar geçen sezona gitti. Geçen yıl sadece 1 kez mağlup olmuştuk. Ama Süper Lig öyle değil aldığımız kötü sonuçlarla aşağıya doğru gitmeye başladık. Gerçeği tokatıyla karşılaştık. Son olarak Bülent hocayla yeniden toparlandık ve iyi sonuçlar aldık. Elimizde olmayan nedenlerle bazı sıkıntılarla karşılaştık. Gerçekçi olup ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.

"Çıkışımı devam ettireceğim"

Ben lige iyi başlamıştım lige. İyi de başlamıştım. Süper Lig'de o "Tık" olayını bir atladığımı düşünüyorum. Bir süre takım kötü gitti, bir süre forma şansı bulamadım. Ben hiç bir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu işin ucunda maddiyat var ama ben buraya biraz duygusal bakıyorum. Bu takım ve camiaya ayrı bir emek vermeye çalışıyor. Sağolsun Bülent hoca geldikten sonra şans vermeye başladı. Takıma katkı vermeye başladım. Her zaman söylüyorum kötü oynayabilim ancak kötü mücadele asla etmem. Yakaladığım bu çıkışı kötü durum geçtikten sonra devam ettireceğimi düşünüyorum.

"Hala beni 20 yaşında sananlar var"

Semih ağabeye bu ülkede yıllarca herkes genç Semih dedi. 30 kürüs yaşına geldiğinde de aynı şeyleri söylüyorlardı. Benim içinde aynı şeyler geçerli hala benim 20 yaşında olduğumu düşenenler var. Hatta 28-29 olduğumu düşünenler bile var ama ben 24 yaşındayım. Genç denilen dönemleri gerçekten geride bıraktım. Olgunluk dönemindeyim artık. Genç Recep gözüyle bakılıyor. Patlama yapacak deniliyor. Ben artık olgunluk zamanındayım. Artık kendime iyi bakma zamanı. Artık çocuk ya da genç olayını geride bıraktık.

"Disiplinliyim. Evden kolay kolay çıkmam"

Ben her dönemde disiplinli olan bir insanım. Fenerbahçe'de alt yapı dönemi de dahil evden dışarı çok fazla çıkmam. Şimdi de değişen bişey yok. Bazen büyüklerimi ziyarete gitmek için çıkıyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Değişen bir şey olmadı ben hep disiplinli olmaya çalıştım.

"Denizlispor'un hedefi ligde kalmak"

Denizlispor olarak hep üst sıraları hedefleyen takım olmaya çalıştık. Aslında bu sezon asıl amacımız Süper Lig'de kalmak olmalı. Gerçekçi konuşmamız lazım. 10 sene sonra bu platformda mücadele ediyoruz. Bu ligde kalma açısından elimizden geleni yapmak zorundayız. Zaten biz yere sağlam basmaya başladığımız zaman yukarılara doğru gideceğiz. Gerçekçi olmak lazım. Hedefimiz ligde kalmak olmalı.

"Klasik 10 numaranın dışına çıktım!"

Çaykur Rizespor döneminden itibaren takımın en çok koşan 3 futbolcusundan biri olmaya başladım. Klasik 10 numaranın dışına çıktığımı düşünüyorum. 20 yıl önce klasik 10 numaralar daha çok fark yatarıyordu. Ama artık kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Ben de bunun fazlasıyla farkındayım.

""12-12-12"de F.Bahçe'deki ilk golümü attım"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce beni isteyen çok takım oldu. O dönemde Danone kupası vardı ve o turnuvalar çok yakından takip ediliyordu. Ben de o turnuvada Ege Kadrosu'nda oynuyordum. Beylerbeyi'nde oynanan maçlarda Fenerbahçe ile ciddi ciddi görüşmüştük. O dönem Fenerbahçe'de Şenol Çorlu vardı. Transferin olması için çok uğraş verdiler ama 1 yıl sonra verdi. Beni o dönem isteyen çok takım vardı. Ama isim şu şu şu diye saymak istemiyorum. Çok şükür o dönem çok talibim vardı. İsteyen takım çok fazlaydı. Sonraki yıl Fenerbahçe'ye gelmek nasip oldu. Aile olarak da Fenerbahçe'yi istiyorduk. O dönemde yurt dışından da çok önemli kulüpler istemişti. Fenerbahçe'de ilk golümü Türkiye kupasında 12-12-12 tarihinde atmıştım. O dönemi unutamıyorum.

"Yerli Messi yakıştırması baskı yarattı mı?"

O zamanlar çok tatlı geliyor yakıştırmalar. Alex, Arda Turan ya da farklı isimler. Çok hoşumuza giden süreç ve nefsimize çok tatlı geliyor. İnsanların size olan beklentisini artırıyor. Olumlu ya da olumsuz tarafları oluyor. Net bunun baskısı altında ezilmedim. Ama çok üst seviyeye de çıkamadım. 5 sene ben PTT'de oynadım ve oynadığım takımlar içinde yaptıklarım ortada. Bu sene yine Süper Lig'i yakaladım. Bırakmaya niyetim yok. Ben tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Hemen piyasaya çıkan yeni futbolculara böyle yakıştırmalar yapmayalım. Genç futbolcunun sağlam bir alt yapısı yoksa sıkıntı yaşayabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.

"Benden Pogba olmamı beklemeyin"

Benim biyolojik bedenim bu. Ben 28 yaşında 1.75-1.80 olmayacağım. Hala bana fiziksel olarak gelişmedin diyenler var. Benden izbandut gibi bir adam olamayacağım. Bunu benden beklemeyin. Benden Pogba olmamı beklemeyin. Ben koşu ve pas kalitemi artırmalıyım. Aldığım pozisyonu çok daha doğru almak zorundayım. Kendimi bu konularda geliştirmeliyim. Oyun görüşümü geliştirmeliyim. Hep aynı şey söyleniyor. Fiziksel olarak kendini geliştiremedin. Saha içinde futbolcu hangisini doğru yapıyo hangisini doğru yapamıyor onu geliştirmemiz lazım. Uzun boylu bir orta saha oyuncusundan 5 kişiyi çalımlayıp ara pas atmasını bekleyemeyiz. Ya da 6 numaradan daha çok top kapmasını beklemeliyiz. 10 numaradan da beklentiler çok daha farklı olmalı.

"Milli formayı giymek isterim"

80'in üzerinde milli takım forması giydim. Çok güzel bir jenerasyon ve başarı yakaladık. Çok genç ve ileriye dönük bir takım oluşturuldu. İnşallah allah da nasip ederse ben de bu takımın içinde olup katkı vermek isterim. Bu artık nasibe giriyor. Dediğim gibi ben elimden gelip tekrar Ay-Yıldızlı formayı giymek istiyorum.

"Büyük takım hayalim var"

Bulunduğum forma altında iyi bir başarı yakalamam gerekiyor. Ben bir kez daha büyük takımda oynayacağımı düşünüyorum. Bu hayalim devam ediyor. Belki Yusuf Şimşek gibi geç olacak ama ben bir kez daha o şansı yakalayacağım. Milli Takım, büyük takım, Şampiyonlar Ligi hepsi birbirine bağlı. Büyük takım hedefini yakalarsam inşallah hepsi arka arkaya gelecek."

Ömer Faruk Beyaz'a ne söylemek istersin?

Tek yapmaları gereken çalışmak. Evet çalışıyorsun. Belli bişeyden sonrası senin gerçekten senin nasibin. Şuanda bulduğu takımın değerini bilmesi gerekiyor. Mutlaka biliyordur. Orada yaşadığı her günün tadını çıkarması gerekiyor. Ben o şansı yakaladım. Sonra kaybettim. Şimdi o şansı bir kez daha yakalamak için çalışıyorum. Orası zirve. O zirveyi bırakmamak için çok çalışması gerekiyor. Oranın havası çok farklı. Zihinsel olarak kendisini oraya hazır tutmalı. Yetenekleri zaten ortada.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr