Süper Lig'in 24.haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de bir ilk yaşandı. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal ile sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verilen ve cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan yardımcı antrenör Volkan Kazak sahaya çıkamadı. Yanal-Kazak ikilisinin yokluğunda takımın başında Recep Karatepe yer aldı.

Karatepe’ye Gökhan Kağıtçıoğlu eşlik etti. İdari menacer Volkan Ballı, tribünde olacak Ersun Yanal ile telefon trafiğini yöneteceği gelen bilgiler arasında.

Recep Karatepe kimdir? Recep Karatepe kaç yaşında, nereli?

1977 Ankara doğumlu olan UEFA Pro Lisans sahibi Recep Karatepe, amatör olarak futbol oynadı. 2008’den bu yana Ersun Yanal’ın ekibinde yer alan Karatepe, tecrübeli hoca ile birlikte Eskişehirspor, Fenerbahçe ve iki dönem Trabzonspor’da çalıştı. Son olarak yine Fenerbahçe’ye gelen Karatepe, kariyerinde ilk kez A takım sorumlusu olarak sahaya çıktı. Maçta Karatepe’nin yanı sıra antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu kulübede yer aldı.