Recep Karatepe: Ayarlarımız bozuldu ve ritmimizi bulamadık

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "Öncelikle 2 gündür aldığımız kötü haberler, şehitlerimizin vefatı; onlara rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Umarım bunlar son olur. Kalanlara sabır diliyorum, ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz ve dualarımız oradaki Mehmetçiklerimizle beraber" dedi.

'İster istemez o ritmi yakalayamadık'

Maçla ilgili yorumunda ise mücadeleye iyi başladıklarını ve pozisyonlar bulduklarını aktaran Recep Karatepe, "1-0 öne geçtik. İlk yarıda iyi götürdük. Daha sonra ikinci yarıda yediğimiz goller var. Toparlanması zor oldu. Diğer taraftan, bizim 2-3 haftadır kaybettiğimiz puanlar var. Bunların genel nedeni, malum nedenleri herkes tarafından biliniyor. İster istemez o ritmi yakalayamadık. İkinci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar var. Ama daha sonra gelen malum nedenlerden dolayı ayarlarımız bozuldu ve ritmimizi bulamadık. Daha sonra bazı mağlubiyetler aldık. Bu takım da sezon sonuna kadar gerekli mücadeleyi gösterecek. Önümüzde Türkiye Kupası maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacak ve devam edecektir" diye konuştu.