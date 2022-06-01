Recep Kara oğluyla er meydanında bir araya geldi

Yağlı güreşin önde gelen isimlerinden, Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'da başpehlivan olan Recep Kara, kendisi gibi sporcu olan oğlunun başarılarıyla gurur duyuyor. Balıkesir'de düzenlenen Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes formasıyla şampiyonluk elde eden Recep Kara'nın oğlu Muhammed Emin Kara, aynı zamanda müsabakanın en faydalı oyuncusu seçildi. Babasını, Sadabat Çayırı'nda desteklemeye gelen Muhammed Emin Kara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Babam benim için en büyük avantaj. Sağ olsun hiç desteğini esirgemiyor. Bu sezon iyi çalıştı. Allah sakatlık, kaza vermesin" dedi.

RECEP KARA: KIRKPINAR'A EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIM

Temmuz ayında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağını kaydeden Recep Kara, en iyi şekilde hazırlandığını ve nasibini orada arayacağını ifade etti. Sporcu bir aile olduklarını dile getiren Recep Kara, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Babası güreşçi ama oğlumuz basketbolla uğraşıyor. O da başarılı, inşallah ileride ülke sporu adına güzel yerlerde görürüz" diye konuştu.

"OĞLUMUN YAPTIĞI SPORDA BAŞARILI OLMASI GURURLANDIRIYOR"

"Boynuz ulağı geçer diyorlar ya bizimki de o hesap oldu" diyen Recep Kara, "Tabii oğlumun yaptığı sporda başarılı olması gururlandırıyor. Kendisi de Anadolu Efes gibi büyük bir kulübün sporcusu. İnşallah bundan sonraki kariyerine Amerika'da devam edecek. Haziran ayında inşallah Amerika'ya gönderiyoruz, hem basketbol eğitimi hem de lise eğitimini orada tamamlayacak bundan sonra. Ülkemiz sporu adına ileride iyi bir basketbolcu olur. Duamız, temennimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

MUHAMMET EMİN KARA: KISA VADEDE BÜTÜN HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Anadolu Efes forması ile Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Muhammed Emin Kara, "Mutluyuz, bütün sene bunun için çalıştık. Son 10 yılda bu bir ilkti. Kulüp olarak da mutluyuz. Seneye karma takıma geçeceğiz Anadolu Efes olarak. Kısa vadede bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik" dedi.

"AMERİKA'DA KARİYERİME DEVAM EDECEĞİM"

Babasının kendisi için büyük avantaj olduğunu ve desteğini hiç esirgemediğini ifade eden Muhammed Emin Kara, "Geleceğim için ise Amerika'da NBA düşünüyorum. Sakatlık, kaza bela vermesin olacak gibi görünüyor şu anda. Şu an farklı bir yurt dışı görünüyor. Olursa bu yaz büyük ihtimal Amerika'da kariyerime devam edeceğim" diye konuştu.

"BABAM BU SEZON İYİ ÇALIŞTI"

Babası Recep Kara'nın bu sezon iyi çalıştığını da dile getiren Muhammed Emin Kara, "Allah sakatlık, kaza vermesin. Gayet iyi gidiyor. Ümitliyiz, ben de istiyorum bir tane daha Kırkpınar kazanmasını" dedi.

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)