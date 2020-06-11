Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Samsunspor'un 24 yaşındaki stoperi Recep Burak Yılmaz, "Galatasaray altyapısında forma giydim. Galatasaray'da oynadığım dönemlerde yurt dışından teklifler aldım. Lucescu beni çok istedi ve görüştük ancak bu transfer gerçekleşmedi" dedi.

TFF 2. Lig tescil edilmeli

Recep Burak Yılmaz, pandemi sebebiyle ara verilen TFF 2. Lig'in tescil edilmesi gerektiğini savundu. Yılmaz, "Koronavirüs yüzünden bir ara vermiştik ancak ben bugün Samsun'a döndüm. Testlerimizi yaptırdık ve sonucunu bekliyoruz. Ligimizin büyük ihtimalle tescil edileceği söyleniyor. Bizim şampiyonluğumuzun ilan edileceğini düşünüyorum. Şu anda 2. sıradaki takımla aramızda 10 puanlık bir fark var. Biz de kararı bekliyoruz. Pazartesi günü bir karar açıklanması bekleniyor. Net bir kararın açıklanması herkes için daha iyi olur. Bizim ligimizde imkanlar çok kısıtlı. Çok kötü durumda olan kulüpler var. Bizim ligimizde maçlara aktarmalı uçuşlarla giden kulüpler var. Böyle bir dönemde insanlarla iç içe olmamak lazım. Ben maçların tescil edilmesinden yanayım. Alt liglerde çoğu stadyumda ışıklandırma problemi var. Yaz aylarında nasıl futbol oynayacağız? Burada büyük problemler yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'la görüştüm

Adı Trabzonspor'la da anılan Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Samsunspor'un genç stoperi, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la görüştüm ancak transfer yasağından dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Transfer yasağı olmasaydı büyük ihtimalle Trabzonspor'a transfer olacaktım. Şu anda tek hedefim Samsunspor'un başarısı. Samsunspor'la sözleşmem devam ediyor. Şu anda herhangi bir takımla görüşmüyorum" dedi.

David Luiz'e benziyorum

Recep Burak Yılmaz son olarak David Luiz'e benzerliği hakkında konuştu. Burak Yılmaz, "Galatasaray altyapısında oynarken herkes beni David Luiz'e benzetiyordu. David Luiz çok üst düzey bir oyuncu. Umarım ona benzerim" diyerek sözlerini tamamladı.