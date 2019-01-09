Real’den Eriksen’e 700 milyon TL

La Liga’da bu sezon kabus dolu günler yaşayan Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:53
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Real’den Eriksen’e 700 milyon TL

La Liga’da bu sezon kabus dolu günler yaşayan Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Eflatun- Beyazlılar’ın, İngiltere Premier Lig devi Tottenham’ın 10 numarası Christian Eriksen için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için Real Madrid’in sezon sonu için Tottenham’a 100 milyon Pound’luk (yaklaşık 700 milyon TL) teklifte bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Real’in, Manchester United’tan kovulan eski teknik direktörü Jose Mourinho’yla anlaştığı ve Portekizli çalıştırıcının da bu transfere onay verdiği kaydedildi.

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