İşte El Clasico öncesinde iki takımın ligde sahip oldukları istatistikler:





TAKIM İSTATİSTİKLERİ İÇ SAHA DIŞ SAHA Puan Maç G B M Maç G B M Maç Real Madrid 77 30 15 0 0 15 10 2 3 15 Barcelona 77 30 14 1 0 15 10 4 1 15

Real Madrid, bu haftaya kadar ligde attığı 83 holle maç başına 2.77 gol ortalaması tutturdu. Başkent ekibi bu performansıyla 1989-90 sezonunda yine kendilerinin kırdığı 107 gollük rekora da yaklaşmış durumda. Santiago Bernabeu'da da attıkları 50 golle de iç sahada 3.33 gibi muhteşem bir ortalamaya sahipler. Katalan ekibi Barcelona ise Real Madrid'in ardından ligdeki en golcü ikinci takım olarak göze çarpıyor. Barça da ligde şu ana kadar 75 gol kaydetti ve maç başına 2.55 gol ortalaması tutturdu.



TOPLAM GOL TAKIM MAÇ SAYISI GOL ORTALAMA Real Madrid 30 83 3.33 FC. Barcelona 30 75 2.13



Real Madrid'in en golcü isimleri Higuain ve Ronaldo şu ana kadar toplam 42 gole imza attılar ligde. Barcelona'nın iki süper starı Messi ve Ibrahimovic'in toplam gol sayısı ise 41.



Ayrıca Real'in toplam şut sayısı ise gerçekten ürkütücü boyutlarda. Başkent ekibi toplam 620 şutla ve maç başına 20.67 ortalamayla bu kategoride açık ara lider durumda bulunurken rakip Barcelona ise toplman 471 şut göndermiş rakip kalelere. Onların maç başına şut ortalamaları ise 15.71.

