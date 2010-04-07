Real ve Barça'dan inanılmaz istatistikler!

Real Madrid ve Barcelona, ortaya koydukları performans ve sahip oldukları istatistiklerle La Liga'nın altını üstüne getirmiş durumda.

07 Nisan 2010, Çarşamba 11:13
- A +
Real ve Barça'dan inanılmaz istatistikler!
İşte El Clasico öncesinde iki takımın ligde sahip oldukları istatistikler:


TAKIM İSTATİSTİKLERİ
  İÇ SAHA DIŞ SAHA
  Puan Maç G B M Maç G B M Maç

Real Madrid

 77 30  15 0 0 15 10  2  3 15
Barcelona 77 30  14  1 0 15  10  4  1 15

Real Madrid, bu haftaya kadar ligde attığı 83 holle maç başına 2.77 gol ortalaması tutturdu. Başkent ekibi bu performansıyla 1989-90 sezonunda yine kendilerinin kırdığı 107 gollük rekora da yaklaşmış durumda. Santiago Bernabeu'da da attıkları 50 golle de iç sahada 3.33 gibi muhteşem bir ortalamaya sahipler. Katalan ekibi Barcelona ise Real Madrid'in ardından ligdeki en golcü ikinci takım olarak göze çarpıyor. Barça da ligde şu ana kadar 75 gol kaydetti ve maç başına 2.55 gol ortalaması tutturdu.

TOPLAM GOL
TAKIM

MAÇ SAYISI

 GOL ORTALAMA
Real Madrid

30

83

3.33
FC. Barcelona

30

75

2.13


Real Madrid'in en golcü isimleri Higuain ve Ronaldo şu ana kadar toplam 42 gole imza attılar ligde. Barcelona'nın iki süper starı Messi ve Ibrahimovic'in toplam gol sayısı ise 41.

Ayrıca Real'in toplam şut sayısı ise gerçekten ürkütücü boyutlarda. Başkent ekibi toplam 620 şutla ve maç başına 20.67 ortalamayla bu kategoride açık ara lider durumda bulunurken rakip Barcelona ise toplman 471 şut göndermiş rakip kalelere. Onların maç başına şut ortalamaları ise 15.71.

ŞUT SAYISI
TAKIM MAÇ SAYISI ŞUT ORTALAMA
Real Madrid

30

620

20.67
FC. Barcelona

30

471

15.70

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.